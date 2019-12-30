У Харкові горів корпус Центру профтехосвіти

Фото: пожежа в Харкові (facebook.com/MNSKHARKIV)

Вогонь ліквідовано, причини пожежі не встановлені

У Харкові ввечері у неділю, 29 грудня, виникла пожежа у приміщенні Центру професійно-технічної освіти. Про це передає РБК-Україна із посиланням на прес-центр Держслужби із надзвичайних ситуацій у Харківській області.

Зазначається, що горів соціально-побутовий корпус Центру професійно-технічної освіти, що по бульвару І. Каркача, 24. Гасити пожежу було відправили чотири відділення ДСНС.

"На момент прибуття рятувальників було встановлено, що горять дерев'яні конструкції покрівлі переходу між двома будівлями соціально-побутових корпусів Центру. Площа пожежі склала близько 200 кв.м", - зазначили в прес-центрі.

Наразі причина та збитки виникнення пожежі не встановлені. Потерпілих та жертв немає.

Фото: пожежа в Харкові (facebook.com/MNSKHARKIV)

Нагадаємо, раніше у Харкові невідомий підпалив двері обласної державної адміністрації. Пожежу було ліквідовано до приїзду рятувальників. За підозрою у підпалі поліцейські затримали чоловіка.