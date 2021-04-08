В Харькове на форуме рассказали о планах развития муниципальной инфраструктуры

"Харьков поставил целью перейти на европейский облик и совершить модернизацию во всех сферах жизни", - заявил и.о. мэра Харькова Игорь Терехов.

Стоит отметить, что форум проходит при участии местной и центральной власти, бизнесменов и экспертов.

В частности, среди участников - владелец и президент DCH Александр Ярославский, заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, замминистра финансов Украины Александр Кава и глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

В работе форума также примут участие мэры Черкасс, Чернигова, Луцка, Мариуполя, Краматорска руководители Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития, дипломаты.

В программу включена дискуссионная панель мэров под эгидой Ассоциации городов Украины, также запланирован к подписанию ряд соответствующих тематике мероприятия документов.

Кроме того, городская власть Харькова подпишет меморандум о сотрудничестве с турецкой корпорацией Karsan, в рамках которого для потребностей общественного транспорта Харькова планируется закупить современны е автобусы.

В числе тем Mintrans Forum - перспективы развития муниципальной инфраструктуры Украины, международные программы и другие источники финансирования соответствующих проектов, диджитализация городских систем управления, энергоэффективность и др. Гости представляют такие сфер бизнеса как транспорт и логистика, банки и инвестфонды, промышленные компании, IT, девелопмент и строительство, сервисные направления.

Кроме того, сегодня состоится первая национальная панель индустриальных парков Украины. Помимо представителей "Экополиз ХТЗ" будут также представители iPark и Bila Tserkva, которые вместе с властью и инвесторами обсудят возможности этого формата бизнес-систем в Украине.