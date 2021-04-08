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У Харкові на форумі розповіли про плани розвитку муніципальної інфраструктури

Автор: РБК-Україна

Незабаром Харків почне модернізацію всіх сфер життя міста. Муніципальна інфраструктура Харкова має відповідати європейським вимогам.

Подробиці програми розповіли під час Mintrans Forum, що проходить у четвер, 8 квітня, в Харкові.

"Харків поставив за мету перейти на європейський вигляд і зробити модернізацію у всіх сферах життя", - заявив в. о. мера Харкова Ігор Терехов.

Варто відзначити, що форум проходить за участю місцевої і центральної влади, бізнесменів та експертів.

Зокрема, серед учасників - власник і президент DCH Олександр Ярославський, заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, заступник міністра фінансів України Олександр Кава і глава "Укравтодору" Олександр Кубраков.

У роботі форуму також візьмуть участь мери Черкас, Чернігова, Луцька, Маріуполя, Краматорська керівники Європейського інвестиційного банку та Європейського банку реконструкції та розвитку, дипломати.

У програму включена дискусійна панель мерів під егідою Асоціації міст України, також заплановано до підписання ряд відповідних тематиці заходу документів.

Крім того, міська влада Харкова підпише меморандум про співпрацю з турецькою компанією Karsan, в рамках якого для потреб громадського транспорту Харкова планується закупити сучасні автобуси.

Серед тем Mintrans Forum - перспективи розвитку муніципальної інфраструктури України, міжнародні програми та інші джерела фінансування відповідних проектів, діджиталізація міських систем керування, енергоефективність та ін. Гості представляють такі сфери бізнесу, як транспорт і логістика, банки, інвестфонди, промислові компанії, IT, девелопмент і будівництво, сервісні напрямки.

Крім того, сьогодні відбудеться перша національна панель індустріальних парків України. Крім представників "Екополіз ХТЗ" будуть також представники iPark і Bila Tserkva, які разом з владою та інвесторами обговорять можливості цього формату бізнес-систем в Україні.

Нагадаємо, "Екополіс ХТЗ" - бізнес-парк нового покоління, який розвиває DCH Олександра Ярославського. В його складі, зокрема, передбачено індустріальний парк, ядром якого став Харківський тракторний завод.

"Екополіс ХТЗ" планує до 2033 року залучити близько $1 млрд і стати центром національного проекту "Українська Кремнієва долина", реалізацією якого за дорученням Володимира Зеленського займаються в Харкові Ярославський і місцева влада.

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Новини України Харківместное самоуправлениеинфраструктура
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