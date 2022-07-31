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В Харькове двое мужчин снимали места расположения военных, их задержали

Фото: в Харькове двое мужчин снимали места расположения военных, их задержали (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Харькове задержали двух мужчин, которые осуществляли видеосъемку мест расположения украинских военных. Информацию о позициях наших бойцов, преступники распространяли в пророссийском Telegram-канале.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.

Согласно данным следствия, мужчина вместе со своим знакомым, который является бывшим правоохранителем, проводили видеосъемку позиций украинских защитников.

"Видео они разместили в пророссийском Телеграм-канале, который используется спецслужбами страны-агрессора для ведения подрывной деятельности против Украины. Распространена подозреваемыми информация не размещалась в открытом доступе Генштабом ВСУ и другими уполномоченными государственными органами", - пишет пресс-служба Офиса.

Сейчас решается вопрос об избрании преступникам меры пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: в Харькове двое мужчин снимали места расположения военных, их задержали (ssu.gov.ua)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Запорожье СБУ задержала торговца оружием, который пытался нелегально сбыть партию взрывчатых веществ.

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