В Харькове директора центра соцслужб подозревают в халатности, приведшей к смерти ребенка

За халатное отношение к своим обязанностям чиновнице грозит до 5 лет лишения свободы

Харьковская местная прокуратура № 2 утвердила сообщение о подозрении в служебной халатности директору Центра социальных служб для семьи, детей и молодежи одного из районов города из-за смерти 3-летнего мальчика. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

"Досудебное расследование установило, что в начале сентября 2017 года в центр обратился гражданин с заявлением об изъятии из семьи его сестры двух малолетних детей 6 и 3 лет. Мужчина рассказал, что отец семейства систематически бьет детей", - сообщили в прокуратуре.

По данным следствия, проверку директор центра фактически не организовала, а в конце того же месяца 3-летнего мальчика из этой семьи скорая доставила в больницу, где от многочисленных травм и физического истощения он умер.

Следствие выяснило, что погибшего ребенка и его старшего брата систематически избивал отец в присутствии матери, которая не останавливала издевательства.

"Согласно выводам экспертов, смерть ребенка наступила в результате голода и постоянного физического и психологического насилия, имевшего характер особого мучения и длившегося больше года", - рассказал представитель прокуратуры.

За халатное отношение к своим обязанностям, приведшему к трагедии, 48-летнему должностному лицу грозит до 5 лет лишения свободы (ч. 2 ст. 367 УК Украины, служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).

Напомним, прокуратура Киева сообщила о подозрении правонарушителю, который ранее прислал ложное сообщение о 20 детях-заложниках и требовал за их освобождение 350 тыс. долларов.