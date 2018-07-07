В Ивано-Франковской области задержали мужчину, вымогавшего 350 тыс. долларов за детей-заложников

Прокуратура Киева сообщила злоумышленнику о подозрении

Прокуратура Киева сообщила о подозрении правонарушителю, который ранее прислал ложное сообщение о 20 детях-заложниках и требовал за их освобождение 350 тыс. долларов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

Сообщается, что 24-летнему жителю Коломыйского района Ивано-Франковской области объявлено подозрение.

Так, в рамках уголовного производства правоохранители проверили все имена и фамилии детей в списке. Они установили, что большинство из них значилась или числится в списках розыска без вести пропавших детей. Некоторые из них были найдены, а их местонахождение установлено - дети находились дома.

Одновременно сотрудники Главного следственного управления и Департаментов киберполиции и внутренней безопасности НПУ проводили неотложные следственно-розыскные мероприятия по установлению IP-адреса устройства, с которого поступило сообщение, а также лица, которое его послало.

"Злоумышленником оказался 24-летний ранее не судимый житель Коломыйского района Ивано-Франковской области. В ходе обыска, проведенного по месту его жительства, правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильный телефон. Сам молодой человек полностью признался в совершении этого преступления", - сказано в сообщении прокуратуры.

Отметим, что действия правонарушителя предварительно квалифицированы по ч.1 ст.259 УК Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан). Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, 1 июля сообщалось, что в Службу безопасности Украины и Национальную полицию поступило анонимное письмо с угрозой убить детей, которые якобы находятся в заложниках.