У Харкові директора центру соцслужб підозрюють у недбалості, що призвела до смерті дитини

За недбале ставлення до своїх обов’язків чиновниці загрожує до 5 років позбавлення волі

Харківська місцева прокуратура № 2 затвердила повідомлення про підозру директору Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді одного з районів міста у службовій недбалості через смерть 3-річного хлопчика. Про це повідомила прес-служба прокуратури.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку вересня 2017 року до центру звернувся громадянин із заявою щодо вилучення з родини його сестри двох малолітніх дітей 6 та 3 років. Чоловік розповів, що батько родини систематично б’є дітей", - повідомили у прокуратурі.

За даними слідства, перевірку директором центру фактично організовано не було, а наприкінці того ж місяця 3-річного хлопчика з цієї сім’ї швидка доправила до лікарні, де від численних травм та фізичного виснаження він помер.

Слідство з’ясувало, що загиблу дитину та його старшого брата систематично бив батько у присутності матері, яка не зупиняла знущання.

"Відповідно до висновків експертів смерть дитини настала внаслідок голоду і постійного фізичного та психологічного насильства, що мало характер особливого мучення і тривало більше року", - розповів представник прокуратури.

За недбале ставлення до своїх обов’язків, що призвело до трагедії, 48-річній посадовій особі загрожує до 5 років позбавлення волі (за ч. 2 ст. 367 КК України, службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки).

Нагадаємо, прокуратура Києва повідомила про підозру правопорушникові, який раніше надіслав неправдиве повідомлення про 20 дітей-заручників і вимагав за їх звільнення 350 тис. доларів.