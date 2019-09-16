В Харькове девушка на кабриолете сбила четырех пешеходов

В Харькове ночью 15 сентября Audi TT сбил на тротуаре четверых человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

Сообщается, что инцидент произошел на улице Сумской. За рулем автомобиля была 23-летняя девушка.

"По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Установлено, что 23-летняя водитель иномарки не справилась с управлением и совершила наезд на пешеходов. С телесными повреждениями 27, 32, 47, 56-летних женщин доставили в больницу", - говорится в сообщении.

Как сообщили в полиции, водитель автомобиля была трезвой. Следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливают следователи.

Напомним, что 18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись внедорожник Lexus RX, которым Елена руководила Зайцева, и Volkswagen, за рулем которого был Геннадий Дронов. В результате ДТП погибли шесть человек и еще пять получили ранения.

Судебное разбирательство длилось более года и завершилось 19 февраля. За это время состоялось около 60 заседаний.

РБК-Украина писало, что адвокат Зайцевой попросил суд смягчить наказание его подзащитной и изменить приговор на условное наказание. Адвокат просил назначить Зайцевой наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 2 года, а также назначить ей испытательный срок на усмотрение суда.