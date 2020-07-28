В Харькове демонстранты пикетировали консульство РФ

Во вторник, 28 июля, демонстранты пикетировали генеральное консульство России в Харькове. Они требовали надлежащего расследования гибели трехлетнего сына крымско-татарского политзаключенного Руслана Сулейманова.

Об этом сообщает Kharkiv Today.

Участники акции держали в руках украинские и крымско-татарские флаги, плакаты "Россия - убийца детей" и "Россия - оккупант", а также детские игрушки.

"Провели возле российского консульства в Харькове акцию "Смерть оккупантам!". Детские игрушки (принесли, - ред.) погибшему трехлетнему крымско-татарскому Мусе, чей отец находится в российском плену", - рассказал участник акции Владимир Чистилин.

По информации полиции, возле консульства собрались около 50 человек. Порядок охраняли 20 сотрудников полиции.

Напомним, в аннексированном Крыму вечером 24 июля пропал 3-летний мальчик Муса, сын крымскотатарского политзаключенного Руслана Сулейманова.

Поисками мальчика занимались несколько тысяч человек. Семья не исключала версии о похищении. Ребенка искали двое суток и нашли в выгребной яме.

Позже оккупанты назвали причину смерти трехлетнего сына политзаключенного.

Его отца задержали 27 марта 2019 года по делу "Хизб ут-Тахрир", запрещенной в России организации, но разрешенной в Украине. В июне 2020 года Сулейманова поместили в стационар Крымской клинической психиатрической больницы в Симферополе. Там у него обнаружили порок сердца.