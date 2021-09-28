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В Харькове COVID-больных будут принимать Диспансер радиационной защиты и роддом

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Харьков, Вторник 28 сентября 2021 13:56
В Харькове COVID-больных будут принимать Диспансер радиационной защиты и роддом Фото: в Харькове больницы с COVID-больными почти заполнены (Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

В Харькове больных COVID-19 будут принимать Диспансер радиационной защиты и роддом №2. Эти медицинские учреждения с 1 октября начнут принимать пациентов.

Об этом заявил директор Департамента здравоохранения Харьковской ОГА Максим Хаустов, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Депо.Харьков".

Сейчас там заполняют кислородом емкости, готовят помещения и персонал. Благодаря этим двум заведениям госпитальная база региона увеличится на 280 коек.

"По состоянию на 28 сентября, в соответствии с новым распоряжением руководителя работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера, протоколом №57 была выведена из резерва одна больница - это Диспансер радиационной защиты. Также был добавлен роддом №2 для лечения больных ковидом", - сказал Хаустов.

По его словам, если ситуация будет ухудшаться, то больных размесят в Госпитале ветеранов войны.

Напомним, COVID-больницы в Харькове почти заполнены. Больных везут в область.

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