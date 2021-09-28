У Харкові COVID-хворих будуть приймати Диспансер радіаційного захисту і пологовий будинок

У Харкові хворих на COVID-19 будуть приймати Диспансер радіаційного захисту і пологовий будинок №2. Ці медичні заклади з 1 жовтня почнуть приймати пацієнтів.

Про це заявив директор Департаменту охорони здоров'я Харківської ОДА Максим Хаустов, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на " Депо.Харків ".

Зараз там заповнюють киснем ємності, готують приміщення та персонал. Завдяки цим двом закладам госпітальна база регіону збільшиться на 280 ліжок.

"Станом на 28 вересня, відповідно до нового розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру, протоколом №57 було виведено з резерву одну лікарню – це Диспансер радіаційного захисту. Також було додано пологовий будинок №2 для лікування хворих на ковід", - сказав Хаустов.

За його словами, якщо ситуація буде погіршуватись, то хворих розмісять в Госпіталі ветеранів війни.