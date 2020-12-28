В Харькове чиновники незаконно сдавали в аренду недвижимость "Укроборонпрома"

Фото: сотрудник СБУ (ssu.gov.ua)

Правоохранители разоблачили и блокировали схему незаконной аренды недвижимости государственного концерна "Укроборонпром" в Харькове. Незаконную деятельность организовали должностные лица одного из госпредприятий, которое входит в состав госконцерна.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

В мае прошлого года чиновники сдали в аренду производственные помещения завода и открытую площадка общей площадью свыше 1000 квадратных метров. Еще почти 700 квадратных метров сдали в аренду без документального оформления. Такие действия должностных лиц нанесли государству ущерб почти на 1 млн гривен.

"Договор аренды должен быть обязательно согласован с Фондом государственного имущества для определения ее реальной стоимости. В государственный бюджет должно поступать 30% от суммы", - пояснили в СБУ.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения фигурантам по факту злоупотребления служебным положением, повлекшего тяжкие последствия. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Напомним, на прошлой неделе глава "Укроборонпрома" запустил процесс корпоратизации государственного концерна. Подготовка к корпоратизации, как ожидается, продлится несколько месяцев.

Как писало РБК-Украина, ликвидация госконцерна "Укроборонпром" может длиться до июня 2021 года. На базе госконцерна создадут новый оборонный холдинг в форме акционерного общества.