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В Харькове с 26 июля будет работать "Олимпийская фан-зона", - ОГА

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Харьков, Понедельник 26 июля 2021 11:51
В Харькове с 26 июля будет работать "Олимпийская фан-зона", - ОГА Фото: в Харькове с 26 июля будет работать "Олимпийская фан-зона" (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В Харькове с 26 июля будет работать "Олимпийская фан-зона", посвященная "Олимпийским играм-2020".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковский ОГА.

Председатель Харьковской областной государственной администрации Айна Тимчук отметила, что фан-зона будет работать в парке Горького ежедневно с 10:00 до 17:00.

"В Токио уже есть первые победы среди украинцев. И когда сине-желтый флаг развевается на пьедестале почета "Олимпийских игр" - это большая гордость для каждого из нас. Теперь ждем победы харьковчан, ведь Харьковщина всегда славилась своими спортсменами. Мы верим в вас, мы болеем за вас. И я уверена, что вы принесете новые победы нашей славной Слобожанщине и всей Украины. Приглашаем всех в фан-зону, чтобы олимпийцы Харьковщины чувствовали нашу поддержку", - призвала Айна Тимчук.

Открытие фан-зоны состоится 26 июля в 13:30, именно тогда пройдут финальные соревнования по тяжелой атлетике, в которых ожидается участие харьковчанки Камилы Конотоп.

Предварительное расписание соревнований харьковских олимпийцев:

30 июля состоится трансляция командного турнира по фехтованию. В нем примет участие и харьковский спортсмен Роман Свичкарь.

1 августа - выступление еще одной тяжелоатлетки из Харькова Ирины Дехи.

Со 2 по 4 августа и с 6 по 7 августа харьковчане смогут посмотреть выступления синхронисток. Сначала харьковчанки выступят в дуэте, а затем поборются за медали в группе.

Как сообщалось, в этом году на "Олимпийских играх" Украина представлена наименьшей по составу командой.

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