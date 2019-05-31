В Харькове 2 июня пройдет съезд партии "Доверяй делам"

В харьковском Дворце спорта 2 июня состоится съезд политической партии "Доверяй делам" при участии мэров городов и народных депутатов Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующую информацию пресс-службы.

"Приглашаем представителей СМИ 2 июня 2019 г. по адресу: г. Харьков, КП Харьковский Дворец спорта, проспект Петра Григоренко, 2", - говорится в сообщении.

Начало сьезда запланировано на 14.00.

Напомним, ранее мэр Одессы Геннадий Труханов рассказал, что в состав объединенной политической силы, о создании которой ранее заявил мэр Харькова Геннадий Кернес, войдут партия "Доверяй делам", а также единомышленники в вопросах социально-экономического развития Украины.

По словам Труханова, на съезде в Харькове состоится первый этап объединения партий. Мэр Одессы отметил, что на данный момент продолжаются переговоры, круг представителей местной власти – не только Харькова, Одессы и Ужгорода – растет. Все детали будут озвучены в рамках съезда.