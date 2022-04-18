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Харьковчан призывают не выходить из укрытий в течение всего дня

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Харьков, Понедельник 18 апреля 2022 11:58
Харьковчан призывают не выходить из укрытий в течение всего дня Фото: харьковчан призывают не выходить из укрытий в течение всего дня (УНИАН)
Автор: Мария Кучерявец

Жителей Харькова призывают в течение 18 апреля не выходить из укрытий. Российские войска непрерывно обстреливают город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне. Харків".

"Не выходить из укрытий в течение всего дня 18 апреля призывают жителей Харькова в областном Департаменте гражданской защиты - российские войска продолжают непрерывно обстреливать спальные районы города. Находиться в хранилищах стоит все время, даже несмотря на отсутствие воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера очередной вражеский обстрел центральной части Харькова привел к новым жертвам. По предварительным данным, погибли пять человек.

Добавим, в ночь на 17 апреля российские оккупанты атаковали село Ивашки Харьковской области. Это последний населенный пункт Золочевской общины, который до сих пор не подвергался обстрелам врага.

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