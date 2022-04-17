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В Харьковской области оккупанты обстреляли село. Поврежденные дома и газовые сети

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Харьковская область, Воскресенье 17 апреля 2022 15:07
В Харьковской области оккупанты обстреляли село. Поврежденные дома и газовые сети Фото: в Харьковской области обстреляли село Ивашки (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты в ночь на 17 апреля атаковали село Ивашки Харьковской области. Это последний населенный пункт Золочевской общины, который до этого не обстреливали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

Председатель Золочевской общины Виктор Коваленко отметил, что российская армия применила артиллерию. Никто не пострадал, однако в результате обстрелов были разрушены гражданские объекты и газовые сети.

"Сегодня в пять утра обстреляли Ивашки Золочевской общины. Били из артиллерии. Как следствие, повреждены 10 частных домов, школа, газораспределительная станция, газосети. К счастью, люди все живы. Как началось, сразу попрятались в подвалы, погреба", - пояснил председатель ОТГ.

По его словам, теперь все села общины пострадали от действий оккупантов.

Напомним, за минувшие сутки российские военные 23 раза обстреляли Харьков и нанесли один ракетный удар.

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