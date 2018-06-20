Из Харькова в Катовице запустили прямые авиарейсы

Самолет из Харькова будет отправляться по средам и воскресеньям

Регулярные прямые рейсы в польский Катовице в среду, 20 июня, запустили из Харькова. Рейсы дважды в неделю будет выполнять авиаперевозчик Wizz Air, говорится в сообщении харьковского аэропорта.

Самолет из Харькова будет отправляться по средам и воскресеньям. Вылет из Харькова - в 20:55, приземление в Польше - в 22:10 по местному времени.

Продолжительность перелета - 2 часа 15 минут. Стоимость билетов начинается от 799 гривен", - указано в сообщении.

Планируется, что в ноябре также откроются рейсы Харьков-Вена.

Напомним, новая грузинская авиакомпания Myway Airlines запустила рейсы из Харькова в Грузию - Тбилиси и Батуми.

Недавно аэропорт "Киев" закрывали на 5 часов из-за инцидента с самолетом авиакомпании Bravo. Самолет при приземлении выкатился за взлетно-посадочную полосу.