Нова грузинська авіакомпанія запустила рейси з Харкова в Тбілісі і Батумі

Сьогодні був виконаний перший рейс із Тбілісі в Харків

Нова грузинська авіакомпанія Myway Airlines запустила рейси з Харкова в Тбілісі і Батумі. Про це повідомляє "Центр транспортних стратегій".

Як повідомляється, сьогодні, 12 червня 2018 року, був виконаний перший рейс Тбілісі- Харків-Тбілісі. За даним напрямом літаки будуть літати по вівторках і суботах.

Як зазначається, на даний момент у Myway Airlines два літаки Boeing 737-800, яким за 11 років. До цього їх використовувала китайська авіакомпанія Shandong Airlines.

Крім того, авіакомпанія буде здійснювати рейси Батумі-Харків-Батумі. За даним напрямом літаки літатимуть по середах і суботах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що авіакомпанія Ryanair вже у вересні 2018 року запустить перший маршрут з Києва до Берліна (Німеччина).