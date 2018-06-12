Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Нова грузинська авіакомпанія запустила рейси з Харкова в Тбілісі і Батумі

НовиниІнфраструктура    12.06.2018 - 16:25
Фото: Myway Airlines (facebook.com/mywayairlines)
Фото: Myway Airlines (facebook.com/mywayairlines)

Сьогодні був виконаний перший рейс із Тбілісі в Харків

Нова грузинська авіакомпанія Myway Airlines запустила рейси з Харкова в Тбілісі і Батумі. Про це повідомляє "Центр транспортних стратегій".

Як повідомляється, сьогодні, 12 червня 2018 року, був виконаний перший рейс Тбілісі- Харків-Тбілісі. За даним напрямом літаки будуть літати по вівторках і суботах.

Як зазначається, на даний момент у Myway Airlines два літаки Boeing 737-800, яким за 11 років. До цього їх використовувала китайська авіакомпанія Shandong Airlines.

Крім того, авіакомпанія буде здійснювати рейси Батумі-Харків-Батумі. За даним напрямом літаки літатимуть по середах і суботах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що авіакомпанія Ryanair вже у вересні 2018 року запустить перший маршрут з Києва до Берліна (Німеччина).

У Харкові восьмий день поспіль "мінують" бізнес-центри ПАТ "Харківміськгаз" провів тестування платформи добового балансування "Укртрансгазу"
Теги публікації: Харків, Грузія, авиаперевозки  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Опальна Лоліта заспівала в окупованому Криму українською мовою (відео)
У мережі показали неймовірні фото Бердянської коси з висоти пташиного польоту
Юна українська піаністка перемогла на конкурсі в Мілані
У Карпатах зацвіла Червона рута (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся