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З Харкова до Катовіце запустили прямі авіарейси

НовиниІнфраструктура    20.06.2018 - 22:04
Фото: запуск авіарейсу Харків-Катовіце (hrk.aero)
Фото: запуск авіарейсу Харків-Катовіце (hrk.aero)

Літак з Харкова вирушатиме щосереди та щонеділі

Регулярні прямі рейси до польського Катовіце у середу, 20 червня, запустили з Харкова. Рейси двічі на тиждень виконуватиме авіаперевізник Wizz Air, йдеться у повідомленні харківського аеропорту.

Літак з Харкова вирушатиме щосереди та щонеділі. Виліт з Харкова - о 20:55, приземлення у Польщі - о 22:10 за місцевим часом.

"Тривалість перельоту - 2 години 15 хвилин. Вартість квитків починається від 799 гривень", - вказано у повідомленні.

Планується, що у листопаді також відкриються рейси Харків-Відень.

Нагадаємо, нова грузинська авіакомпанія Myway Airlines запустила рейси з Харкова в Грузію - Тбілісі і Батумі.

Нещодавно аеропорт "Київ" закривали на 5 годин через інцидент з літаком авіакомпанії Bravo. Літак при приземленні викотився за злітно-посадкову смугу.

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Теги публікації: авиасообщение  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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