З Харкова до Катовіце запустили прямі авіарейси

Літак з Харкова вирушатиме щосереди та щонеділі
Регулярні прямі рейси до польського Катовіце у середу, 20 червня, запустили з Харкова. Рейси двічі на тиждень виконуватиме авіаперевізник Wizz Air, йдеться у повідомленні харківського аеропорту.
Літак з Харкова вирушатиме щосереди та щонеділі. Виліт з Харкова - о 20:55, приземлення у Польщі - о 22:10 за місцевим часом.
"Тривалість перельоту - 2 години 15 хвилин. Вартість квитків починається від 799 гривень", - вказано у повідомленні.
Планується, що у листопаді також відкриються рейси Харків-Відень.
Нагадаємо, нова грузинська авіакомпанія Myway Airlines запустила рейси з Харкова в Грузію - Тбілісі і Батумі.
Нещодавно аеропорт "Київ" закривали на 5 годин через інцидент з літаком авіакомпанії Bravo. Літак при приземленні викотився за злітно-посадкову смугу.