UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Харьков засыпало градом: синоптики назвали причину

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 7 августа в двух районах Харькова выпал крупный град. В результате неблагоприятных погодных условий были повреждены растения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Указано, что обильные осадки прошли утром в районе Северной Салтовки и Большой Даниловки.

По информации синоптиков, мощные грозы и крупный град возникли под влиянием циклона с центром над странами Балтии.

Таким образом, поступление влажной воздушной массы с юга способствовало развитию дождевых облаков и градовых очагов по всей территории Харьковской области.

Фото: Харьков засыпало градом (фото facebook.com/kharkivmeteo)

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковПогода в Украинециклон