Харків засипало градом: синоптики назвали причину

Сьогодні, 7 серпня у двох районах Харкова випав рясний град. В результаті несприятливих погодних умов були пошкоджені рослини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Вказано, що рясні опади пройшли ранком у районі Північної Салтівки та Великої Данилівки.
За інформацією синоптиків, потужні грози та великий град виникли під впливом циклону з центром над країнами Балтії.
Таким чином, надходження вологої повітряної маси з півдня сприяло розвитку дощових хмар та градових осередків по всій території Харківської області.
Фото: у Харкові сьогодні випав рясний град (facebook.com/kharkivmeteo)