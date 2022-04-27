Харьков после войны переименует все объекты, названия которых связаны с РФ, - мэр

Мэр Харькова Игорь Терехов выступил за переименование в городе всех топонимов, связанных с Россией. После победы над страной-агрессором он пообещал выдвинуть этот вопрос на первом же заседании горсовета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Харькова в Facebook.

"Еще в первые дни войны я дал поручение убрать с сайта Харьковского городского совета все российские города-партнеры Харькова. Таких городов было пять - Белгород, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Новосибирск и Москва", - отметил Терехов.

Он подчеркнул, у Харькова, который уже 63 день подвергается круглосуточным бомбардировкам, не может быть побратимов в стране-агрессоре и тем более, не может быть городом-партнером Москва, в которой и зарождались планы уничтожения Украины и геноцида украинского народа.

"По той же причине считаю, что в Харькове не может быть и топонимов, связанных со странным агрессором. После нашей победы на первой сессии городского совета я предложу депутатам варианты переименований не только Московского района и Московского проспекта", - заявил Терехов.

По его словам, в ситуации развязанной против Украины войны многие названия улиц, площадей, скверов, остановок общественного транспорта, связанных с РФ, должны исчезнуть с карты Харькова.

"У него и без этих названий останется очень много шрамов, которые еще долго нам будут напоминать о том, какой сосед находится за нашими восточными и северными границами", - отметил Терехов.

В свою очередь мэр анонсировал начало подготовки к этим изменениям.

"В ближайшее время на сайте городского совета мы создадим специальный раздел, где вы сможете оставлять свои предложения относительно того, какие топонимы Харькова должны навсегда исчезнуть, а какие появиться. Уверен, что на карте нашего города должны быть увековечены защитники Харькова и Украины - как отдельные герои, так и целые воинские соединения", - заключил Терехов.

Напомним, в Киеве на этой неделе переименуют Арку Дружбы народов, установленную в 1982 году "в ознаменование воссоединения Украины с Россией".

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