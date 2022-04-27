Харків після війни перейменує всі об'єкти, назви яких пов'язані з РФ, - мер

Мер Харкова Ігор Терехов виступив за перейменування в місті всіх топонімів, пов’язаних з Росією. Після перемоги над державою-агресором він пообіцяв висунути це питання на першому ж засіданні міськради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Харкова у Facebook.

"Ще в перші дні війни я дав доручення прибрати з сайту Харківської міської ради усі російські міста-партнери Харкова. Таких міст було п'ять - Білгород, Нижній Новгород, Санкт-Петербург, Новосибірськ та Москва", - зазначив Терехов.

Він підкреслив, у Харкова, який вже 63 день зазнає цілодобових бомбардувань, не може бути побратимів у країні-агресорі і тим більше, не може бути містом-партнером Москва, в якій і зароджувалися плани знищення України та геноциду українського народу.

"З тієї ж причини вважаю, що у Харкові не може бути і топонімів, пов'язаних із дивним агресором. Після нашої перемоги на першій сесії міської ради я запропоную депутатам варіанти перейменувань не тільки Московського району та Московського проспекту", - заявив Терехов.

За його словами, в ситуації розв'язаної проти України війни багато назв вулиць, площ, скверів, зупинок громадського транспорту, пов'язаних з РФ, повинні зникнути з карти Харкова.

"У нього і без цих назв залишиться дуже багато шрамів, які ще довго нам нагадуватимуть про те, який сусід знаходиться за нашими східними і північними кордонами", - зазначив Терехов.

Своєю чергою мер анонсував початок підготовки до цих змін.

"Найближчим часом на сайті міської ради ми створимо спеціальний розділ, де ви зможете залишати свої пропозиції щодо того, які топоніми Харкова мають назавжди зникнути, а які з'явитися. Впевнений, що на карті нашого міста мають бути увічнені захисники Харкова та України - як окремі герої, так і цілі військові з'єднання", - резюмував Терехов.

Нагадаємо, у Києві цього тижня перейменують Арку Дружби народів, встановлену в 1982 році "на ознаменування возз'єднання України з Росією".

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