Харьков отменяет дистанционное обучение в школах

С 16 ноября в Харькове отменяется дистанционное обучение в школах. Учебные заведения будут работать в обычном режиме.

Об этом говорится в сообщении на сайте мэрии Харькова.

Сообщается, что на следующей неделе 5-11 классы снова будут посещать школы. Решение связано с тем, что по всей Украине действуют ограничения "оранжевой зоны".

Напомним, согласно постановлению Кабинета министров о карантине, посещение школ и детсадов запрещено только в случае, когда на самоизоляции находятся более 50 учащихся, воспитанников или персонала учебного заведения.

В конце октября Харьков, Богодуховский, Золочевский районы Харьковской области перевели школы на дистанционное обучение после каникул, поскольку были в "красной зоне" адаптивного карантина. Младшие классы оставались на обычном обучении.

Отметим, Министерство образования рекомендовало университетам и техникумам перейти на смешанную форму образования с 16 ноября. Это связано с эпидемиологической ситуацией в стране.