Харьков остался без света. У Зеленского назвали причину сбоя

Фото: в Харькове снова пропал свет (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Харькове и области 13 сентября снова пропал свет. Причиной тому стал сбой в работе резервной линии, которая питала населенный пункт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"Только сообщили, что Харьков и область без света. Вышла из строя резервная линия, питавшая населенные пункты. Сейчас все силы направлены на устранение проблемы. О результатах сообщу позже", - написал он. Тимошенко отметил, что проблемы с энергоснабжением - это последствия коварных обстрелов россиян, которые были накануне.