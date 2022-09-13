Харьков остался без света. У Зеленского назвали причину сбоя
В Харькове и области 13 сентября снова пропал свет. Причиной тому стал сбой в работе резервной линии, которая питала населенный пункт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.
"Только сообщили, что Харьков и область без света. Вышла из строя резервная линия, питавшая населенные пункты. Сейчас все силы направлены на устранение проблемы. О результатах сообщу позже", - написал он.
Тимошенко отметил, что проблемы с энергоснабжением - это последствия коварных обстрелов россиян, которые были накануне.
Напомним, ранее мы писали, что во вторник утром Харьковский метрополитен приостановил движение поездов по техническим причинам. По словам местных жителей, без энергоснабжения остались ряд районов города.
О подобных проблемах также сообщили в области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.