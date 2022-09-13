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Харків залишився без світла. У Зеленського назвали причину збою

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Харків, Вівторок 13 вересня 2022 09:42
Харків залишився без світла. У Зеленського назвали причину збою Фото: у Харкові знову зникло світло (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

У Харкові та області 13 вересня знову зникло світло. Причиною тому став збій в роботі резервної лінії, яка живила населений пункт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.

"Тільки повідомили, що Харків і область без світла. Вийшла з ладу резервна лінія, що живила населені пункти. Зараз всі сили спрямовані на усунення проблеми. Про результати повідомлю пізніше", - написав він.

Тимошенко зазначив, що проблеми з енергопостачанням - це наслідки підступних обстрілів росіян, які були напередодні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у вівторок вранці Харківський метрополітен призупинив рух поїздів з технічних причин. За словами місцевих жителів, без енергопостачання залишилися ряд районів міста.

Про подібні проблеми також повідомили в області.

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Харків Електроенергія
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