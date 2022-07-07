Харьков обстреляли из РСЗО: скорая забрала троих раненых

Оккупанты нанесли удары по одному из районов Харькова. Предварительно-реактивными системами залпового огня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова.
По данным областного центра экстренной медицинской помощи, на эту минуту от российских обстрелов пострадали 3 человек. Информация обновляется.
"Просим жителей Харькова быть максимально осторожными, без необходимости не находитесь на улицах города. Ведь враг бьет коварно, поражая жилые районы и гражданскую инфраструктуру", - написал Синєгубов.
Он добавил, что на местах попаданий работают все профильные службы: спасатели, медики и правоохранители.
Напомним, сегодня в 17:30 в Харькове прогремели сильные взрывы. Очевидцы сообщили об обстреле в северной части города.
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