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Харків обстріляли з РСЗВ: швидка забрала трьох поранених

Фото: Харків обстріляли з РСЗВ, є три поранених (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Окупанти нанесли удари по одному з районів Харкова. Попередньо - реактивними системами залпового вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, на цю хвилину від російських обстрілів постраждали 3 осіб. Інформація оновлюється.

"Просимо жителів Харкова бути максимально обережними, без нагальної потреби не перебувайте на вулицях міста. Адже ворог б’є підступно, вражаючи житлові райони та цивільну інфраструктуру", - написав Синєгубов.

Він додав, що на місцях влучань працюють усі профільні служби: рятувальники, медики та правоохоронці.

Нагадаємо, сьогодні в 17:30 у Харкові пролунали сильні вибухи. Очевидці повідомили про обстріл у північній частині міста.

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Харків