Харків обстріляли з РСЗВ: швидка забрала трьох поранених

Окупанти нанесли удари по одному з районів Харкова. Попередньо - реактивними системами залпового вогню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.
За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, на цю хвилину від російських обстрілів постраждали 3 осіб. Інформація оновлюється.
"Просимо жителів Харкова бути максимально обережними, без нагальної потреби не перебувайте на вулицях міста. Адже ворог б’є підступно, вражаючи житлові райони та цивільну інфраструктуру", - написав Синєгубов.
Він додав, що на місцях влучань працюють усі профільні служби: рятувальники, медики та правоохоронці.
Нагадаємо, сьогодні в 17:30 у Харкові пролунали сильні вибухи. Очевидці повідомили про обстріл у північній частині міста.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.