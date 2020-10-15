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Харьков в "красной зоне": что закроют с понедельника

Харьков, Четверг 15 октября 2020 20:26
Харьков в "красной зоне": что закроют с понедельника
Фото: люди в медицинских масках (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

С понедельника, 19 октября, в Харькове будут установлены ограничения "красной зоны" карантина. Однако, несмотря на ужесточение карантина, общественный транспорт в городе останавливать не будут.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер в своем Telegram-канале.

По словам главы области, в городе ограничат время работы заведений общественного питания и торгово-развлекательных центров - они будут работать только до 20:00. Спортзалы, фитнес-центры и кинотеатры закроют.

Также в Харькове планируют запретить посещение учреждений, оказывающих социальные и реабилитационные услуги семьям, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Обновлено: как пишет "Харьков Times", на брифинге со СМИ Кучер анонсировал роспуск школ "красной зоны" на каникулы. Каникулы продлятся с 19 по 31 октября. Дошкольные учреждения продолжат работать без изменений. Продовольственные рынки закрывать тоже не будут.

Напомним, сегодня Госкомиссия ТЭБ и ЧС обновила карантинное зонирование. В "красную зону" попало большое количество областных центров.

Как писало РБК-Украина, Харьков с понедельника также окажется в "красной зоне" карантина.

Кроме того, сегодня в Харьковской ОГА заявляли о нехватке коек для пациентов с коронавирусом в больницах области.

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