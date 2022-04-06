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Харків добре озброєний і готовий до оборони, потреби в евакуації немає, - мер

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Середа 06 квітня 2022 20:22
Харків добре озброєний і готовий до оборони, потреби в евакуації немає, - мер Фото: Харків добре озброєний і готовий до оборони, потреби в евакуації немає (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Харків добре озброєний та готовий до оборони міста. Наразі потреби в централізованій евакуації немає.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міського голови Харкова Ігоря Терехова.

За словами Терехова, інформація щодо евакуації стосувалася лише Лозовського та Барвінківського районів областей. Військові очікують загострення ситуації з боку окупантів.

"Я говорив це вчора, повторю і сьогодні - Харків добре озброєний і готовий до оборони міста. Необхідності у проведенні централізованої евакуації з Харкова не бачить ні військово-цивільна адміністрація, ні військові, ні я як харківський міський голова", - заявив Терехов.

Мер зауважив, що уся його команда продовжують роботу в місті, а комунальні служби й надалі забезпечують життєдіяльність міста, у зв'язку з чим рішення щодо евакуації кожен має приймати самостійно.

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