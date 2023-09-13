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Харківську лікарку з обкладинки Time призначили до МОЗ заступником голови НСЗУ

Середа 13 вересня 2023 19:01
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Харківську лікарку з обкладинки Time призначили до МОЗ заступником голови НСЗУ Фото: харківську лікарку з обкладинки Time призначили до МОЗ заступником голови НСЗУ (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Екс-керівник Харківського регіонального перинатального центру Ірина Кондратова призначена заступником голови Національної служби здоров’я України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка.

"Від сьогодні - заступник голови НСЗУ", - написав очільник МОЗ і повідомив, що уряд підтримав відповідне подання голови НСЗУ Наталії Гусак.

Ірина Кондратова - керівник Харківського регіонального перинатального центру, доцент кафедри педіатрії № 1 та неонатології Харківського національного медичного університету.

На початку російського повномасштабного вторгнення до України вона майже три місяці приймала пологи у підвалі, де жила поруч із колегами та пацієнтами, і навіть під ворожими обстрілами продовжувала надання медичної допомоги вагітним.

Навесні 2022 року зірка світового футболу Девід Бекхем на добу передав Кондратовій свій акаунт в Instagram, щоб зібрати гроші на обладнання для порятунку харківських немовлят.

А наприкінці минулого року її поряд з іншими видатними українцями було обрано для обкладинки Time з президентом України Володимиром Зеленським і визнано однією зі 100 найвпливовіших жінок року в світі за версією ВВС.

До останнього часу Ірина Кондратова була експерткою НСЗУ з формування пакета "Пологи", а також входить до робочої групи при МОЗ, яка працює над удосконаленням програми державних медичних гарантій для розширення доступу українців до якісних медпослуг.

"Так знають Ірину Кондратову у світі і в Україні! Вважаю це чудовим підсиленням команди. Щиро вітаю з призначенням! Бажаю успіхів на новій посаді та плідної роботи на благо українських пацієнтів", - написав Ляшко.

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Мінстерство охорони здоров'я України харков
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