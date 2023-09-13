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Харьковский врач с обложки Time была назначена в Минздрав заместителем председателя НСЗУ

Среда 13 сентября 2023 19:01
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Харьковский врач с обложки Time была назначена в Минздрав заместителем председателя НСЗУ Фото: харьковский врач с обложки Time назначен в Минздрав заместителем председателя НСЗУ (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Экс-руководитель Харьковского регионального перинатального центра Ирина Кондратова назначена заместителем главы Национальной службы здоровья Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра здравоохранения Виктора Ляшко.

"С сегодняшнего дня - заместитель председателя НСЗУ", - написал глава Минздрава и сообщил, что правительство поддержало соответствующее представление председателя НСЗУ Наталии Гусак.

Ирина Кондратова - руководитель Харьковского регионального перинатального центра, доцент кафедры педиатрии № 1 и неонатологии Харьковского национального медицинского университета.

В начале российского полномасштабного вторжения в Украину она почти три месяца принимала роды в подвале, где жила вместе с коллегами и пациентами, а также под вражескими обстрелами продолжала оказание медицинской помощи беременным.

Весной 2022 года звезда мирового футбола Дэвид Бекхэм на сутки передал Кондратовой свой аккаунт в Instagram, чтобы собрать деньги на оборудование для спасения младенцев.

А в конце прошлого года она наряду с другими выдающимися украинцами была выбрана для обложки Time с президентом Украины Владимиром Зеленским и признана одной из 100 наиболее влиятельных женщин года в мире по версии BBC.

До последнего времени Ирина Кондратова была экспертом НСЗУ по формированию пакета "Роды", а также входит в рабочую группу при Минздраве, которая работает над усовершенствованием программы государственных медицинских гарантий для расширения доступа украинцев к качественным медуслугам.

"Так знают Ирину Кондратову в мире и в Украине! Считаю это отличным усилением команды. Искренне поздравляю с назначением! Желаю успехов на новой должности и плодотворной работы во благо украинских пациентов", - написал Ляшко.

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