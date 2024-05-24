З Харківської області примусово евакуюють понад сотню дітей-сиріт

У Харківській області погодили примусову евакуацію дітей з чотирьох прифронтових районів. Йдеться про дітей-сиріт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Координаційний штаб з питань проведення обов’язкової евакуації населення погодив рішення про евакуацію у примусовий спосіб дітей-сиріт з 36 населених пунктів Богодухівського, Ізюмського, Куп’янського та Чугуївського районів.
Таким чином примусово будуть евакуйовані 123 дітей-сиріт з із законними представниками. Спочатку їх розмістять у Харкові, а потім перевезуть у Волинську область.
До проведення евакуації долучаться ЮНІСЕФ, а також організація "СОС Дитячі Містечка". Евакуація проводитиметься безкоштовно протягом 60 діб.
За детальнішою інформацією можна звернутися на цілодобову "гарячу лінію" за номером: 0 800 339 291. Про бажання евакуюватися також можна повідомити на гарячу лінію Мінреінтеграції 15-48 або написати у месенджери WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33.
Нагадаємо, що з 10 травня на півночі Харківської області тривають бойові дії. Російські війська намагаються прорвати оборону ЗСУ у районі міста Вовчанськ та сусідніх населених пунктах.
За словами головкома ЗСУ, у Вовчанську тривають вуличні бої, росіяни там зав'язли.
Проте ситуація на півночі Харківської області залишаються складно. Українські правоохоронці повідомляли про факти розстрілу російськими окупантами цивільних, які хотіли евакуюватися.
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