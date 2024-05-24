Из Харьковской области принудительно эвакуируют более сотни детей-сирот

Координационный штаб по вопросам проведения обязательной эвакуации населения согласовал решение об эвакуации принудительным способом детей-сирот из 36 населенных пунктов Богодуховского, Изюмского, Купянского и Чугуевского районов.

Таким образом принудительно будут эвакуированы 123 детей-сирот с законными представителями. Сначала их разместят в Харькове, а затем перевезут в Волынскую область.

К проведению эвакуации присоединятся ЮНИСЕФ, а также организация "СОС Дитячі Містечка". Эвакуация будет проводиться бесплатно в течение 60 дней.

За более подробной информацией можно обратиться на круглосуточную "горячую линию" по номеру: 0 800 339 291. О желании эвакуироваться можно сообщить на горячую линию Минреинтеграции 15-48 или написать в мессенджеры WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33.