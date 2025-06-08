У Харківському ТЦК попередили про російський фейк: про що мова

"Черговий приклад ворожої пропаганди - поширене відео з людиною в однострої, яка просить вибачення перед військовослужбовцями та їх родинами та звинувачує командування у примушуванні до виконання начеб-то незаконних наказів. При цьому заявляється, що ця невстановлена людина - начебто військовослужбовець ТЦК та СП Харківщини", - розповіли в ТЦК.

Це відео, як наголошують в ТЦК, фейкове, а людина на ньому - не має жодного відношення до жодного з військкоматів Харківської області. Відео поширили російські пропагандистські ресурси в межах інформаційно-психологічної операції, щоб дискредитувати ТЦК.

"Мета зрозуміла - спробувати ускладнити процес комплектування Сил оборони України. Один з головних методів відповідної ворожої пропаганди - дискредитація територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, вдаючись для цього і до відвертих фейків також", - додали в ТЦК.