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У Харківському ТЦК попередили про російський фейк: про що мова

Фото: Харківський ТЦК попередив про російський фейк (facebook.com/khoblvk)
Автор: Дмитро Левицький

Росіяни поширили фейкове відео з нібито військовослужбовцем одного з ТЦК Харківської області, який вибачається за дії свого командування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Харківського ОТЦК та СП.

"Черговий приклад ворожої пропаганди - поширене відео з людиною в однострої, яка просить вибачення перед військовослужбовцями та їх родинами та звинувачує командування у примушуванні до виконання начеб-то незаконних наказів. При цьому заявляється, що ця невстановлена людина - начебто військовослужбовець ТЦК та СП Харківщини", - розповіли в ТЦК.

Це відео, як наголошують в ТЦК, фейкове, а людина на ньому - не має жодного відношення до жодного з військкоматів Харківської області. Відео поширили російські пропагандистські ресурси в межах інформаційно-психологічної операції, щоб дискредитувати ТЦК.

"Мета зрозуміла - спробувати ускладнити процес комплектування Сил оборони України. Один з головних методів відповідної ворожої пропаганди - дискредитація територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, вдаючись для цього і до відвертих фейків також", - додали в ТЦК.

Фейки про ТЦК

Нагадаємо, в Україні з початку повномасштабної війни дії мобілізація. Тому час від часу у мережі з'являються фейки про роботу ТЦК - колишніх військкоматів.

Так, наприклад, у квітні у мережі циркулювали чутки про нібито смерть чоловіка, якого затримала поліція для доставки до ТЦК у Харкові. З'ясувалося, що у нього був епілептичний напад, його доправили до лікарні, і після стабілізації стану відпустили.

До цього Telegram-канали поширювали відео про нібито викрадення працівниками ТЦК чоловіка з дитиною в Херсонській області.

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ХарківТЦК