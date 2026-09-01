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В Харківському національному університеті стартували вибори ректора, - Кагановська

13:25 01.09.2026 Вт
2 хв
Вибори ректора вишу вирішили не відкладати через війну
aimg Анна Березіна
Тетяна Кагановська була в.о. ректора ХНУ з 2021 року (фото: facebook.com/t.kaganovskaya)

З 1 вересня в Харківському національному університеті ім. Каразіна починається не лише новий навчальний рік, а також вибори ректора.

Як пише РБК-Україна, про це на своїй сторінці в Facebook заявила Тетяна Кагановська, яка очолювала університет з 2021 року.

Зокрема Тетяна Кагановська зазначила, що склала повноваження в.о. ректора та братиме участь у виборах.

"Попереду - новий етап: вибори ректора Каразінського університету. Я братиму в них участь. Для мене принципово, щоб кандидати були в рівних умовах, а виборчий процес - відкритим, прозорим і чесним. Саме тому з 1 вересня я складаю повноваження виконувача обов’язків ректора", - наголосила вона.

Кагановська повідомила, що передасть передвиборчу програму організаційному комітету і почне зустрічі з колективами підрозділів Каразінського університету.

"Хочу, щоб це була відкрита й чесна розмова про майбутнє Каразінського: що маємо зберегти, що варто змінити і що разом можемо зробити краще. Я вірю в наш університет. Вірю в наших людей. І знаю, що разом ми можемо зробити для нашого університету ще дуже багато", - підкреслила вона.

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Раніше в інтерв’ю "Апострофу" Тетяна Кагановська пояснила, що колектив університету вирішив не відкладати вибори ректора на більш спокійні часи.

"Ми не хочемо ховатися за обставинами війні і відмовлятися від демократичних процедур", - заявила очільниця вишу.

Нагадаємо, Тетяна Кагановська розповіла РБК-Україна, як ХНУ вдалося збільшити кількість українських студентів в умовах війни, чому природничі науки наразі переживають важкі часи та яка демографічна криза чекає на українські виші у найближчі 5-10 років.

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Тетяна КагановськаХарківОсвіта в УкраїніУніверситети