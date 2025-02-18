На Харьковском направлении ВСУ отбили штурм и уничтожили укрытие вражеской пехоты

ВСУ в Харьковской области успешно отбили очередной штурм противника. Также, уничтожили несколько единиц бронетехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица".

На Харьковском направлении, в районе Волчанска, армия захватчиков продолжает безуспешно пытаться провести штурмовые действия, привлекая бронетехнику для атак на украинские оборонительные позиции.

Однако, несмотря на многочисленные попытки, эти атаки были отбиты. Пилоты РУБпАК бригады территориальной обороны, совместно с другими подразделениями, обнаружили и уничтожили бронетехнику противника, участвовавшую в штурмовых действиях.

ВСУ отбросили вражескую пехоту, а операторам FPV-дронов удалось успешно уничтожить две боевые машины и подбить еще одну.

Также было уничтожено укрытие вражеского личного состава, а остатки уцелевшей пехоты были поражены ударами наших беспилотных летательных аппаратов.