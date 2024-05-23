На Харьковском направлении погиб боец из Грузии, - СМИ

На войне в Украине погиб боец из Грузии. Он сражался против российских захватчиков в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание " Грузия Online ".

Издание отмечает, что в Украине погиб еще один грузинский боец. По данным журналистов, речь идет о Серго Горнакашвили, который был родом из села Омало, Ахметского муниципалитета.

"Горнакашвили погиб в бою на Харьковском направлении", - пишут журналисты.

С 24 февраля 2022 года в боях на стороне ВСУ в Украине погибли до 70 граждан Грузии и граждан Украины грузинского происхождения.