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На Харьковском направлении погиб боец из Грузии, - СМИ

Харьковская область, Четверг 23 мая 2024 15:27
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На Харьковском направлении погиб боец из Грузии, - СМИ Архивное фото: на Харьковском направлении погиб боец из Грузии (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Дмитрий Браславский

На войне в Украине погиб боец из Грузии. Он сражался против российских захватчиков в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Грузия Online".

Издание отмечает, что в Украине погиб еще один грузинский боец. По данным журналистов, речь идет о Серго Горнакашвили, который был родом из села Омало, Ахметского муниципалитета.

"Горнакашвили погиб в бою на Харьковском направлении", - пишут журналисты.

С 24 февраля 2022 года в боях на стороне ВСУ в Украине погибли до 70 граждан Грузии и граждан Украины грузинского происхождения.

Ситуация на Харьковском направлении

Российские войска ведут боевые действия на севере Харьковской области и частично продвинулись в Волчанске. При этом украинские воины эффективно уничтожают оккупантов.

А представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил, что происходящее на севере области не является наступлением российских войск на Харьков.

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