Харківський волонтер Фумінорі Цучіко може втратити дозвіл на проживання: мер відреагував

Що відомо про ситуації з волонтером Фумінорі Цучіко

Два дні тому Фумінорі Цучіко опублікував у своєму Facebook допис про те, що він буде змушений припинити свою волонтерську діяльність у Харкові, якщо до кінця тижня не отримає посвідку на тимчасове проживання в Україні, за якою він вже не одноразово звертався.

"Я багато разів звертався до міграційної служби в Харкові, але вони мене не приймають. Коли я жартома запитав, чи це через те, що я не даю хабарів, співробітник просто посміхнувся. Наступного тижня планую піти й спробувати заплатити близько 1000 доларів. Можливо, вони справді візьмуть. Це країна, де можливо все. Три роки я займалася волонтерською діяльністю в Харкові, і ось результат", - написав Цучіко.

Фумінорі Цучіко (фото: Getty Images)

Як відреагував на інцидент мер Харкова

Після розголосу про цю ситуацію у мережі на неї відреагував мер Харкова Ігор Терехов.

"Спілкувався з керівником харківської міграційної служби Олександром Тімоновим з цього питання. Що можу повідомити - дозвіл на перебування в Україні Фумінорі буде подовжено. Щодо посвідки на проживання для нього - це вирішуватиметься згодом", - написав міський голова Харкова Ігор Терехов у своєму Facebook.

Він також зазначив, що Фумінорі з його допомогою мешканцям Салтівки вже став дуже важливою постаттю для усього міста. Тож Терехов дуже радий, що волонтер залишається у Харкові, аби продовжить свою шляхетну справу.

Як Фумінорі Цучіко допомагає харків'янам

Після початку повномасштабної війни японець Фумінорі Цучіко вирішив допомагати українцям. Якраз напередодні цього він відвідав Київ, але на момент вторгнення уже був у Польщі. Спершу японець приїхав волонтерити у столичні лікарні, а тоді перебрався у Харків.

Фумінорі Цучіко жив на станції метро "Героїв Праці", купував харчі для харків'ян. Згодом почав збирати донати, щоб годувати містян. Через деякий час японець продав свій будинок у Токіо і на ці гроші відкрив "FuMi Caffe" із безкоштовними обідами. Зараз щоденно там годують до 1000 харків'ян, переважно літнього віку. Також Цучіко відкрив дитячу бібліотеку у Харкові.

За свою волонтерську діяльність у 2023 році японець став лауреатом нагороди "Національна легенда України". Зараз він вивчає українську мову, оскільки хоче залишитись тут жити.

Фумінорі Цучіко з працівниками "FuMi Caffe" (фото: instagram.com/fuminori_tsuchiko)