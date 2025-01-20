Харківський волонтер Фумінорі Цучіко може втратити дозвіл на проживання: мер відреагував

Днями 76-річний японський волонтер Фумінорі Цучіко, який з початку повномасштабної війни щодня безкоштовно годує харків'ян, заявив, що може втратити право на законне перебування в Україні. На інцидент уже відреагував мер Харкова Ігор Терехов.
РБК-Україна розповідає, що відомо про ситуації з волонтером Фумінорі Цучіко.
Два дні тому Фумінорі Цучіко опублікував у своєму Facebook допис про те, що він буде змушений припинити свою волонтерську діяльність у Харкові, якщо до кінця тижня не отримає посвідку на тимчасове проживання в Україні, за якою він вже не одноразово звертався.
"Я багато разів звертався до міграційної служби в Харкові, але вони мене не приймають. Коли я жартома запитав, чи це через те, що я не даю хабарів, співробітник просто посміхнувся. Наступного тижня планую піти й спробувати заплатити близько 1000 доларів. Можливо, вони справді візьмуть. Це країна, де можливо все. Три роки я займалася волонтерською діяльністю в Харкові, і ось результат", - написав Цучіко.
Після розголосу про цю ситуацію у мережі на неї відреагував мер Харкова Ігор Терехов.
"Спілкувався з керівником харківської міграційної служби Олександром Тімоновим з цього питання. Що можу повідомити - дозвіл на перебування в Україні Фумінорі буде подовжено. Щодо посвідки на проживання для нього - це вирішуватиметься згодом", - написав міський голова Харкова Ігор Терехов у своєму Facebook.
Він також зазначив, що Фумінорі з його допомогою мешканцям Салтівки вже став дуже важливою постаттю для усього міста. Тож Терехов дуже радий, що волонтер залишається у Харкові, аби продовжить свою шляхетну справу.
Після початку повномасштабної війни японець Фумінорі Цучіко вирішив допомагати українцям. Якраз напередодні цього він відвідав Київ, але на момент вторгнення уже був у Польщі. Спершу японець приїхав волонтерити у столичні лікарні, а тоді перебрався у Харків.
Фумінорі Цучіко жив на станції метро "Героїв Праці", купував харчі для харків'ян. Згодом почав збирати донати, щоб годувати містян. Через деякий час японець продав свій будинок у Токіо і на ці гроші відкрив "FuMi Caffe" із безкоштовними обідами. Зараз щоденно там годують до 1000 харків'ян, переважно літнього віку. Також Цучіко відкрив дитячу бібліотеку у Харкові.
За свою волонтерську діяльність у 2023 році японець став лауреатом нагороди "Національна легенда України". Зараз він вивчає українську мову, оскільки хоче залишитись тут жити.
Більше про життя і волонтерську діяльність Фумінорі Цучіко можна прочитати у нашому попередньому матеріалі.
Раніше ми також розповідали історію волонтера "дяді Гриші", який збирав гроші на ЗСУ в окупованому Херсоні.
Під час підготовки матеріалу використали: публікації Fuminori Tsuchiko у Facebook та Instagram, допис Ігоря Терехова у Facebook.
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