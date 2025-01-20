Харьковский волонтер Фуминори Цучико может потерять вид на жительство: мэр отреагировал

На днях 76-летний японский волонтер Фуминори Цучико, который с начала полномасштабной войны ежедневно бесплатно кормит харьковчан, заявил, что может потерять право на законное пребывание в Украине. На инцидент уже отреагировал мэр Харькова Игорь Терехов.
РБК-Украина рассказывает, что известно о ситуации с волонтером Фуминори Цучико.
Два дня назад Фуминори Цучико опубликовал в своем Facebook пост о том, что он будет вынужден прекратить свою волонтерскую деятельность в Харькове, если до конца недели не получит временный вид на жительство в Украине, за которым он уже не раз обращался.
"Я много раз обращался в миграционную службу в Харькове, но они меня не принимают. Когда я в шутку спросил, это из-за того ли, что я не даю взяток, сотрудник просто улыбнулся. На следующей неделе планирую пойти и попробовать заплатить около 1000 долларов. Возможно, они действительно возьмут. Это страна, где возможно все. Три года я занималась волонтерской деятельностью в Харькове, и вот результат", - написал Цучико.
После огласки об этой ситуации в сети на нее отреагировал мэр Харькова Игорь Терехов.
"Общался с руководителем харьковской миграционной службы Александром Тимоновым по этому вопросу. Что могу сообщить - разрешение на пребывание в Украине Фуминоре будет продлено. Относительно вида на жительство для него - это будет решаться позже", - написал городской голова Харькова Игорь Терехов в своем Facebook.
Он также отметил, что Фуминори с его помощью жителям Салтовки уже стал очень важной фигурой для всего города. Поэтому Терехов очень рад, что волонтер остается в Харькове, чтобы продолжить свое благородное дело.
После начала полномасштабной войны японец Фуминори Цучико решил помогать украинцам. Как раз накануне этого он посетил Киев, но на момент вторжения уже был в Польше. Сначала японец приехал волонтерить в столичные больницы, а потом перебрался в Харьков.
Фуминори Цучико жил на станции метро "Героев Труда", покупал продукты для харьковчан. Потом начал собирать донаты, чтобы кормить горожан. Через некоторое время японец продал свой дом в Токио и на эти деньги открыл "FuMi Caffe" с бесплатными обедами. Сейчас ежедневно там кормят до 1000 харьковчан, преимущественно пожилого возраста. Также Цучико открыл детскую библиотеку в Харькове.
За свою волонтерскую деятельность в 2023 году японец стал лауреатом награды "Национальная легенда Украины". Сейчас он изучает украинский язык, поскольку хочет остаться здесь жить.
Больше о жизни и волонтерской деятельности Фуминори Цучико можно прочитать в нашем предыдущем материале.
Ранее мы также рассказывали историю волонтера "дяди Гриши", который собирал деньги на ВСУ в оккупированном Херсоне.
При подготовке материала использовали: публикации Fuminori Tsuchiko в Facebook и Instagram, сообщение Игоря Терехова в Facebook.
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