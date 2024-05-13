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У Харківській ОВА зберуть усіх учасників будівництва фортифікацій у регіоні: що обговорять

Архівне фото: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов (facebook com synegubov official)
Автор: Дмитро Браславський

Чиновники Харківської ОВА зберуть усіх учасників будівництва фортифікаційних споруд у регіоні для звіту про виконані роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Чиновник повідомляв, що сьогодні дав доручення профільному заступнику зібрати всіх учасників процесу будівництва фортифікаційних споруд.

"Кожен підрядник на засіданні групи "Прозорість і підзвітність" відзвітує про виконані роботи", - сказав Синєгубов.

За його словами, про результати засідання прозвітують публічно під час пресбрифінгу, де представники ЗМІ можуть поставити будь-які уточнювальні запитання, які хвилюють громадськість.

Оборонні споруди в Харківській області

Після початку наступу на півночі Харківської області росіянам вдалося зайти в низку прикордонних сіл, тож у людей виникли питання щодо наявності фортифікацій на цій ділянці фронту.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявляв, що по самій лінії кордону фортифікації побудувати було неможливо, адже тоді б залучені до робіт були під щільним ворожим вогнем.

Також наявність оборонних споруд підтверджували і у Вовчанській міській військовій адміністрації.

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