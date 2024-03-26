У Харківській ОВА не виключають евакуацію ще з кількох районів

За його словами, ситуація контрольована, але обласна влада все одно має аналізувати майже щодня ті населені пункти, де можливе оголошення обов'язкової евакуації.

"І зараз ми розглядаємо населені пункти півночі нашої області - це Богодухівський, Харківський район для того, щоб там оголосити обов'язкову евакуацію. Можливо, примусову саме дітей з тих населених пунктів, які постійно знаходяться під обстрілами", - розповів голова ОВА.

Ну і так само, як зазначив Синєгубов, адміністрація продовжує аналізувати і Вовчанський, і Куп'янський напрямок "для того, щоб розширювати ці процеси".