У Харківській ОВА не виключають евакуацію ще з кількох районів

У Харківській ОВА постійно моніторять ситуацію з безпекою у регіоні. Не виключається, що обов'язкову евакуацію, зокрема дітей, буде оголошено ще з кількох районів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови Харківської ОВА Олега Синєгубова в ефірі телемарафону
За його словами, ситуація контрольована, але обласна влада все одно має аналізувати майже щодня ті населені пункти, де можливе оголошення обов'язкової евакуації.
"І зараз ми розглядаємо населені пункти півночі нашої області - це Богодухівський, Харківський район для того, щоб там оголосити обов'язкову евакуацію. Можливо, примусову саме дітей з тих населених пунктів, які постійно знаходяться під обстрілами", - розповів голова ОВА.
Ну і так само, як зазначив Синєгубов, адміністрація продовжує аналізувати і Вовчанський, і Куп'янський напрямок "для того, щоб розширювати ці процеси".
На початку березня 2024 року Рада оборони Харківської області підтримала проведення примусової евакуації сімей з дітьми з 18 населених пунктів у двох громадах. Йшлося про 18 населених пунктів Великобурлуцької та Ольховатської громад, де примусово евакуюють дітей із їхніми батьками чи людьми, які їх замінюють, чи іншими законними представниками.
Нагадаємо, у січні цього року у Харківській області оголосили обов'язкову евакуацію населення з Кондрашівської та Курилівської громад Куп'янського району. Раніше тут евакуація проводилася частково.
До цього у зв'язку з постійними обстрілами у серпні 2023 року з Куп'янського району Харківської області оголосили про проведення обов'язкової евакуації населення. Вона стосувалася і самого Куп'янська та Куп'янська Вузлового. Зокрема, у документі йшлося і про часткову евакуацію на територіях Кондрашівської сільської, Курилівської сільської та Куп'янської міської територіальних громад.
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