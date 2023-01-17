У Харківській ОВА показали наслідки вчорашніх обстрілів Куп'янська та Вовчанська

Російські війська минулої доби кілька разів атакували Харківську область. Під обстріл потрапили Куп'янський та Чугуївський райони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Харківської ОВА Олега Синегубова.

Так, у Куп'янську внаслідок обстрілів пошкоджено два п'ятиповерхові багатоквартирні будинки, а також сім приватних домоволодінь. Внаслідок чого поранення отримали 41-річний чоловік та жінка 65 років.

У Вовчанську Чугуївського району від обстрілів постраждала будівля Центральної районної лікарні, також пошкоджено сім приватних будинків. Крім того, три приватні будинки та об'єкт цивільної промисловості пошкоджено у смт Біла Криниця Вовчанської громади.

Фото: наслідки обстрілів Харківської області 16 січня (t.me/synegubov)