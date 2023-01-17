UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Харківській ОВА показали наслідки вчорашніх обстрілів Куп'янська та Вовчанська

Фото: окупанти вчора обстріляли Куп'янський та Чугуївський райони Харківської області (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська минулої доби кілька разів атакували Харківську область. Під обстріл потрапили Куп'янський та Чугуївський райони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Харківської ОВА Олега Синегубова.

Так, у Куп'янську внаслідок обстрілів пошкоджено два п'ятиповерхові багатоквартирні будинки, а також сім приватних домоволодінь. Внаслідок чого поранення отримали 41-річний чоловік та жінка 65 років.

У Вовчанську Чугуївського району від обстрілів постраждала будівля Центральної районної лікарні, також пошкоджено сім приватних будинків. Крім того, три приватні будинки та об'єкт цивільної промисловості пошкоджено у смт Біла Криниця Вовчанської громади.

Фото: наслідки обстрілів Харківської області 16 січня (t.me/synegubov)

Нагадаємо, вчора ми писали, що російські загарбники знову завдали удару по Харківській області. Внаслідок обстрілів у Куп'янську пошкоджено будинки та поранено двох мирних жителів. Крім того, під удар потрапив Вовчанськ, де окупанти пошкодили навчальний заклад.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВійна в Україні