В Харьковской ОВА показали последствия вчерашних обстрелов Купянска и Волчанска

Российские войска за прошедшие сутки несколько раз атаковали Харьковскую область. Под обстрел попали Купянский и Чугуевский районы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Так, в Купянске вследствие обстрелов повреждены два пятиэтажных многоквартирных дома, а также семь частных домовладений. Вследствие чего ранения получили 41-летний мужчина и женщина 65 лет.

В Волчанске Чугуевского района от обстрелов пострадало здание Центральной районной больницы, также повреждены семь частных домов. Кроме того, три частных дома и объект гражданской промышленности повреждены в пгт Белый Колодец Волчанской общины.

Фото: последствия обстрелов Харьковской области 16 января (t.me/synegubov)