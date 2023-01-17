В Харьковской ОВА показали последствия вчерашних обстрелов Купянска и Волчанска

Российские войска за прошедшие сутки несколько раз атаковали Харьковскую область. Под обстрел попали Купянский и Чугуевский районы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
Так, в Купянске вследствие обстрелов повреждены два пятиэтажных многоквартирных дома, а также семь частных домовладений. Вследствие чего ранения получили 41-летний мужчина и женщина 65 лет.
В Волчанске Чугуевского района от обстрелов пострадало здание Центральной районной больницы, также повреждены семь частных домов. Кроме того, три частных дома и объект гражданской промышленности повреждены в пгт Белый Колодец Волчанской общины.
Фото: последствия обстрелов Харьковской области 16 января (t.me/synegubov)
Напомним, вчера мы писали, что российские захватчики вновь нанесли удар по Харьковской области. Вследствие обстрелов в Купянске повреждены дома и ранены двое мирных жителей. Кроме того, под удар попал Волчанск, где оккупанты повредили учебное учреждение.
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