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У Харківській області знайшли схованку з понад 10 тоннами боєприпасів росіян (фото, відео)

Фото: схрон боєприпасів РФ на понад 10 тонн знайшли у Харківській області (dbr.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

У вже звільненій від окупантів Харківській області виявили чергову схованку із російською зброєю, яку окупанти не встигли забрати із собою під час відступу. В ній були понад 10 тонн боєприпасів та зенітна установка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань (ДБР).

Так, як зазначають в ДБР, схрон обладнали у лісосмузі на території Великобурлуцького району.

У схованці знайшли:

  • протитанкові гранати;
  • різноманітні міни;
  • гранатомети;
  • осколково-фугасні заряди;
  • ящики з набоями різного калібру;
  • касетні боєприпаси.

Загальна вага знайденої зброї понад 10 тонн. Крім того, рашисти залишили в лісосмузі ще й протитанкову керовану ракету та зенітну установку "ЗУ-23".

Як дізнались в ДБР, за оперативною інформацією зброя належала мотострілецькому полку 11-го армійського корпусу берегових військ РФ.

Вміст схрону планується передати одній з бригад ЗСУ.

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