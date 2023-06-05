У Харківській області знайшли схованку з понад 10 тоннами боєприпасів росіян (фото, відео)

У вже звільненій від окупантів Харківській області виявили чергову схованку із російською зброєю, яку окупанти не встигли забрати із собою під час відступу. В ній були понад 10 тонн боєприпасів та зенітна установка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань (ДБР).
Так, як зазначають в ДБР, схрон обладнали у лісосмузі на території Великобурлуцького району.
У схованці знайшли:
Загальна вага знайденої зброї понад 10 тонн. Крім того, рашисти залишили в лісосмузі ще й протитанкову керовану ракету та зенітну установку "ЗУ-23".
Як дізнались в ДБР, за оперативною інформацією зброя належала мотострілецькому полку 11-го армійського корпусу берегових військ РФ.
Вміст схрону планується передати одній з бригад ЗСУ.
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