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В Харьковской области нашли тайник с более 10 тоннами боеприпасов россиян (фото, видео)

ото: схрон боеприпасов РФ на более 10 тонн нашли в Харьковской области (dbr.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

В уже освобожденной от оккупантов Харьковской области обнаружили очередной тайник с российским оружием, который оккупанты не успели забрать с собой во время отступления. В ней было более 10 тонн боеприпасов и зенитная установка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР).

Так, как отмечают в ГБР, схрон оборудовали в лесополосе на территории Великобурлукского района Харьковской области.

В тайнике нашли:

  • противотанковые гранаты;
  • разнообразные мины;
  • гранатометы;
  • осколочно-фугасные заряды;
  • ящики с патронами разного калибра;
  • кассетные боеприпасы.

Общий вес найденного оружия более 10 тонн. Кроме того, рашисты оставили в лесополосе еще и противотанковую управляемую ракету и зенитную установку "ЗУ-23".

Как узнали в ГБР, по оперативной информации оружие принадлежало мотострелковому полку 11-го армейского корпуса береговых войск РФ.

Содержимое схрона планируется передать одной из бригад ВСУ.

Харьковское контрнаступление ВСУ

ВСУ провели быстрое контрнаступление в Харьковской области в сентябре 2022 года. Тогда, в частности, им удалось освободить более 3000 квадратных километров территории только за пять дней, начиная с 6 сентября.

Например, во время этого контрнаступления оккупанты вышли из Боровской общины, а ВСУ взяли под свой контроль село Пески-Радьковские и Купянск-Узловой, который считается важным пунктом логистики.

По данным на середину сентября, по словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, оккупанты контролировали около 6% территории региона, а на конец сентября в Харьковской области от российских оккупантов были уже освобождены 454 населенных пункта.

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