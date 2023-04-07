У Харківській області згортають частину "пунктів незламності"

У Харківській області згортають роботу частини "пунктів незламності". Їх переведуть у "сплячий режим".
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Харківську ОВА в Telegram.
"Із 761 "пункта незламності" 269 буде переведено у режим очікування. За потреби їх оперативно повернуть до роботи" ,- йдеться в повідомленні.
Також в ОВА зазначили, що в Харкові та населених пунктах області продовжать працювати 136 "пунктів незламності", що були організовані районними військовими адміністраціями - переважно вони розташовані в приміщеннях шкіл.
При цьому 62 таких пункти працюватимуть у пожежних частинах ДСНС.
Розташування "пунктів незламності" можна дізнатися за посиланням.
Нагадаємо, що в Одесі згортають більшість "пунктів незламності".
Також раніше ми писали про те, що у Сумській області змінили час роботи "пунктів незламності".
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