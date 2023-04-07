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У Харківській області згортають частину "пунктів незламності"

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Харківська область, П'ятниця 07 квітня 2023 14:22
У Харківській області згортають частину "пунктів незламності" Фото: У Харківській області згортають частину "пунктів незламності" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Харківській області згортають роботу частини "пунктів незламності". Їх переведуть у "сплячий режим".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Харківську ОВА в Telegram.

"Із 761 "пункта незламності" 269 буде переведено у режим очікування. За потреби їх оперативно повернуть до роботи" ,- йдеться в повідомленні.

Також в ОВА зазначили, що в Харкові та населених пунктах області продовжать працювати 136 "пунктів незламності", що були організовані районними військовими адміністраціями - переважно вони розташовані в приміщеннях шкіл.

При цьому 62 таких пункти працюватимуть у пожежних частинах ДСНС.

Розташування "пунктів незламності" можна дізнатися за посиланням.

Нагадаємо, що в Одесі згортають більшість "пунктів незламності".

Також раніше ми писали про те, що у Сумській області змінили час роботи "пунктів незламності".

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