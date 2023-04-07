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В Харьковской области сворачивают часть "пунктов несокрушимости"

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Харьковская область, Пятница 07 апреля 2023 14:22
В Харьковской области сворачивают часть "пунктов несокрушимости" Фото: В Харьковской области сворачивают часть "пунктов несокрушимости" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Харьковской области сворачивают работу части "пунктов несокрушимости". Их переведут в "спящий режим".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Харьковскую ОВА в Telegram.

"Из 761 "пункта несокрушимости" 269 переведут в режим ожидания. При необходимости их оперативно вернут к работе", - говорится в сообщении.

Также в ОВА отметили, что в Харькове и населенных пунктах области продолжат работу 136 "пунктов несокрушимости", организованных районными военными администрациями - преимущественно они расположены в помещениях школ.

При этом 62 таких пункта будут работать в пожарных частях ГСЧС.

Размещение "пунктов несокрушимости" можно узнать по ссылке.

Напомним, что в Одессе сворачивают большинство "пунктов несокрушимости".

Также ранее мы писали о том, что в Сумской области сменили время работы "пунктов несокрушимости".

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