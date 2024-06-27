У Харківській області збираються розширити примусову евакуацію сімей з дітьми

"Щодо Куп'янського напрямку, враховуючи, що сіра зона дещо збільшилася, ми розглядаємо і будемо приймати рішення на найближчій Раді оборони області щодо обов'язкової евакуації в примусовий спосіб сімей з дітьми", - сказав він.

За словами голови Харківської ОВА, мова йде про декілька населених пунктів і десятки таких сімей.

Щодо Борівського напрямку Ізюмського району місцева влада також має ухвалити такі рішення про примусову евакуацію родин з дітьми.

"Там під евакуацію підпадають 13 населених пунктів і приблизно 20 сімей. Невелика кількість, але ми маємо вжити всіх заходів щодо евакуації, тому що самостійно люди виїжджати не хочуть", - додав Синєгубов.